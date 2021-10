Addio Inter e Juventus, il top player vuole soltanto il Real Madrid

Juventus e Inter sono sempre attive sul fronte calciomercato per cercare colpi entusiasmanti in vista della prossima stagione.

Saranno mesi decisivi in ottica futura per Juventus e Inter, sempre alla ricerca di profili interessanti per quanto riguarda la prossima stagione. Il top player del Manchester United, Donny van de Beek, intende lasciare subito il club inglese visto che non c’è mai stato un vero e proprio feeling.

Come svelato in esclusiva dal portale spagnolo “Defensa Central”, il centrocampista olandese vuole lasciare l’Inghilterra e ha già parlato con il suo agente per un possibile trasferimento al Real Madrid, poiché crede di poter avere più opportunità di giocare con maggiore continuità.

LEGGI ANCHE >>> Nuova proposta per Luis Alberto: scambio in Serie A

Inter e Juventus, van de Beek addio a gennaio

L’inserimento di Donny van de Beek all’Old Trafford non c’è mai stato e così il giocatore sta già perdendo la pazienza. A gennaio potrebbe arrivare così la sua cessione: due anni fa è stato vicinissimo al Real Madrid ma Zinedine Zidane, all’epoca allenatore dei blancos, non era molto convinto.

LEGGI ANCHE >>> CMWEB | Calciomercato Milan, dal Belgio l’erede di Ibrahimovic

Van de Beek potrebbe avere più chance di giocare nel centrocampo disegnato da Carlo Ancelotti visto che ci sono altri calciatori, come Isco o Ceballos, pronti a dire addio nella sessione invernale di calciomercato.

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Inter e Juventus dovranno così mettere nel mirino altri big per puntellare le rispettive rose a disposizione di Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri.