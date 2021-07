La Juventus dovrà fare i conti con cessioni importanti in vista della prossima stagione: assalto delle big d’Europa per il top player

Ultimo giorno di Euro2020, poi i calciatori della Nazionale italiana andranno in vacanza. E così partirà ufficialmente il calciomercato anche per i big della Serie A. La Juventus dovrà fare i conti con gli assalti dei top club d’Europa con Federico Chiesa, che è stato l’uomo in più per il Ct Roberto Mancini essendo decisivo con due reti. Partito inizialmente in panchina con Berardi titolare, lo stesso attaccante bianconero ha scalato le gerarchie diventando mortifero con e senza palla.

Calciomercato Juventus, Chiesa nel mirino del Bayern: non solo Liverpool

Il profilo di Chiesa sarebbe così finito nel mirino delle big d’Europa con i sondaggi di Liverpool e Bayern Monaco come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport. La dirigenza bianconera lo ritiene incedibile e non arriverà alcuna cessione. Il club torinese dovrà così respingere gli assalti dei top club europei, pronti a preparare delle offerte irrinunciabili.

Chiesa ha conquistato tutti con un processo di crescita incredibile negli ultimi anni. Una maturazione globale sia dal punto di vista tecnico che come gestione fuori dal campo. La sua crescita ha sorpreso un po’ tutti riuscendo così a migliorare anche col gioco senza palla. Le big d’Europa continuano a pensare a lui, ma la Juventus non lo cederà in questa sessione di calciomercato.

Il club bianconero cercherà così di pensare ai primi colpi in entrata per accontentare fin da subito Massimiliano Allegri, che ha accettato nuovamente il progetto Juventus per tornare a brillare anche in campo europeo dopo le cocenti delusioni degli ultimi anni.