Inter-Juventus, si accende il duello sul calciomercato: sgambetto di Marotta

Domenica sera ci sarà il Derby d’Italia tra Inter e Juventus. Lo scontro è acceso anche sul calciomercato, in particolare sui rinnovi dei big

L’Inter ha ritrovato il gol e la vittoria in Champions League con il netto 3-1 rifilato allo Sheriff Tiraspol davanti ai 40mila di San Siro. Un match in cui è andato di nuovo a segno Edin Dzeko, ora a quota sette reti stagionali. Gli uomini di Simone Inzaghi sono ora attesi dal Derby d’Italia con la Juventus nella nona giornata di Serie A.

In casa Inter c’è molta attesa per i rinnovi contrattuali dei big: Lautaro, Barella, Handanovic e Brozovic sono in fase di trattativa con la società. Sul croato, in scadenza a giugno 2022, sarebbe piombata la Juventus. Brozovic ha 28 anni e sarebbe perfetto per l’interdizione del centrocampo di Allegri: il suo impiego renderebbe più facile la vita da ‘regista’ di Manuel Locatelli. Marotta però, non ha gradito l’interferenza e prova lo sgambetto alla sua ex squadra.

Inter-Juventus, scontro di mercato sui rinnovi di Brozovic e Cuadrado

Marcelo Brozovic gioca nell’Inter dal 2015, quando all’età di 23 anni è arrivato dalla Dinamo Zagabria. Il croato ha raccolto 253 presenze in nerazzurro, impreziosite da 25 gol e 34 assist. Lo scudetto della stagione 2020/2021 è stato il suo primo trofeo alzato in Italia, dopo aver vinto tre campionati in patria. Brozovic è un nome caldo per il mercato di gennaio e giugno, considerando l’imminente scadenza del suo contratto. La Juventus è alla finestra e aspetta il momento giusto per presentare l’offerta: l’Inter però, non vuole rinforzare i rivali ed è pronta alla controffensiva proponendo un’offerta a Juan Cuadrado.

