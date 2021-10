Calciomercato Juventus, svolta a sorpresa per Dybala: mollano la Joya

La Juventus e Paulo Dybala, un connubio che sta per vivere una svolta inattesa: il gioiello argentino è stato scaricato

Massimiliano Allegri, dopo la discussa vittoria sulla Roma di Mourinho, sta preparando la sua Juventus per il derby d’Italia di domenica sera. A San Siro, l’Inter campione d’Italia, come prossimo grande ostacolo per la rimonta al vertice. Dal campo al calciomercato, la Juventus deve definire il futuro dei suoi big, in primis quello di Paulo Dybala. La ‘Joya’ è attualmente in scadenza il 30 giugno 2022 con la ‘Vecchia Signora’ e, in tal senso, arriva un’importante schiarita dalla Spagna.

Diversi i club che, nei mesi scorsi, hanno sondato il terreno per l’ex fantasista del Palermo che, attualmente infortunato, nella passata stagione ha collezionato 26 presenze con soli 5 gol e 3 assist vincenti. Uno score quasi pareggiato in pochi mesi, con la prima parte di stagione che ha registrato 3 reti e 2 assist in 6 presenze agli ordini di Allegri. Sul futuro di Dybala alla Juventus, arriva l’inattesa schiarita.

Juventus, addio Dybala: c’è il dietrofront

Secondo il portale spagnolo ‘Elgoldigital’, l’Atletico Madrid avrebbe fatto un passo indietro nella corsa al gioiello argentino. Il motivo sarebbe l’imminente rinnovo, fino al 2026 con un ingaggio da circa 10 milioni, che Dybala dovrebbe firmare nelle prossime settimane.

Condizioni economiche che i ‘Colchoneros’ di Simeone non sono disposti ad accettare, per cui gli spagnoli si sarebbero fatti indietro nella corsa alla firma di Dybala.

Situazione dunque in divenire, con il destino di Dybala che si tinge sempre più di bianconero: la pista che porta a Madrid, sponda Atletico, è destinata a sfumare.