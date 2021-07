Dal Liverpool arriva l’assalto per il top player della Juventus: la risposta bianconera è uno scambio provocatorio

La Juventus torna a essere presa di mira dai top club europei. Ovviamente a portare gli occhi dell’Europa a posarsi tra le fila bianconere è la presenza di Federico Chiesa in rosa. L’esterno bianconero è stato uno dei migliori giocatori di Euro 2020 con gol e prestazioni mostruose che hanno portato l’Italia sul tetto d’Europa. Inevitabilmente ora è lui uno degli uomini più ambiti sul mercato e l’ultima offerta arriverebbe dall’Inghilterra.

Leggi anche >>> Calciomercato Juventus, niente rinnovo | Scambio in Serie A!

Infatti, secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, il Liverpool avrebbe avanzato un’offerta di 100 milioni di euro per l’ex Fiorentina. Cifra sicuramente considerevole, che però per i bianconeri non basterebbe, visto che 40 milioni devono essere versati nelle casse viola per il riscatto. Così la risposta sarebbe stata uno scambio provocatorio.

Calciomercato Juventus, 100 milioni dal Liverpool per Chiesa: “No” e scambio con Salah

La Juventus prova a tenersi stretto Federico Chiesa dopo il grande Europeo disputato, ma gli assalti da i top club europei non mancano. L’ultimo club a farsi avanti, secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, sarebbe il Liverpool. I ‘Reds’ sul piatto avrebbero messo 100 milioni per l’esterno bianconero. Troppo pochi però per la Juventus.

Leggi anche >>> Calciomercato, scambio Juventus-Inter | Affare a sorpresa

La risposta bianconera però non sarebbe stata un no secco, bensì una proposta di scambio provocatoria. Infatti il calciatore chiesto in cambio per Chiesa sarebbe Mohamed Salah, calciatore valutato attualmente oltre i 100 milioni di euro e tra i più forti in circolazione. Dunque per ora la Juventus continua a rifiutare offerte dando un segnale importante, ovvero che punta forte su Federico Chiesa per il presente e per il futuro.