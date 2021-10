La Juventus è ripartita dopo l’addio di Cristiano Ronaldo. Giorgio Chiellini torna a parlare del trasferimento del portoghese

Cristiano Ronaldo e la Juventus, la Juventus e Cristiano Ronaldo, un binomio discusso per mesi e non solo sul calcio, ma soprattutto sul calciomercato. Alla fine l’addio si è concretizzato con il ritorno in extremis al Manchester United.

Giorgio Chiellini è tornato a parlare dell’addio del campione portoghese, sottolineando i tempi non proprio semplici da gestire per la Vecchia Signora: “Cristiano aveva bisogno di nuovi stimoli e di una squadra che giocasse per lui, come è giusto. Quando trova una squadra del genere è sempre decisivo. Lo sta dimostrando ora e anche con noi. Alla Juve è nato un programma di ringiovanimento e di ripartenza. Se fosse rimasto sarebbe stato un valore aggiunto e lo avremmo sfruttato volentieri”.

Chiellini e l’addio di Ronaldo alla Juve: le sue parole

Chiellini sottolinea le date dell’addio, evidenziando come abbiano messo i bianconeri in difficoltà: “Però poteva anche starci che decidesse lui di partire in una squadra che pensasse più al presente e meno al futuro. È andato via il 28 agosto, sarebbe stato meglio se fosse andato via prima per prepararci anche meglio. Uno shock te lo crea, secondo me lo abbiamo pagato in termini di punti le prime partite. Fosse andato via il 1 agosto, saremmo arrivati più pronti. Non si sarebbe pensato solo a quello”.