Tegola Chelsea, stop di un mese: salterà anche la Juve

Il Chelsea ha rifilato un poker al Malmoe nel girone di Champions della Juventus. Ora la Premier, ma preoccupa l’infortunio: starà fuori un mese

Il Chelsea si appresta a scendere in campo per la nona giornata di Premier League. Nella sfida al Norwich di sabato 23 ottobre, i Blues potrebbero approfittare del big match tra Manchester United e Liverpool, rispettivamente sesta e seconda, per provare l’allungo in campionato.

Il Chelsea in campionato ha conquistato sei vittorie, un pareggio e una sconfitta. Un ruolino che permette a Tuchel di guardare momentaneamente tutti dall’alto, anche se pesa ancora la rete di Gabriel Jesus con cui il Manchester City ha espugnato Stamford Bridge. Intanto il mister dovrà fare a meno di Romelu Lukaku per il prossimo mese: l’infortunio in Champions League gli impedirà di disputare le prossime partite.

Infortunio Lukaku, salterà Juventus e Manchester United

Tuchel è sicuramente preoccupato dopo il terzo turno di Champions League. Non certo per il risultato, 4-0 netto rifilato al Malmoe, ma per l’infortunio di Lukaku. L’ex Inter ha lasciato posto ad Havertz dopo appena 23 minuti e non sarà disponibile per il Norwich. Secondo il quotidiano britannico ‘The Sun’, sarà fuori per almeno un mese, lasciando Tuchel nei guai per la corsa al titolo.

Lukaku, autore di quattro gol in stagione, salterà dunque le partite con Norwich, Newcastle, Burnley e Leicester. Resta in dubbio per il duello con lo United di Cristiano Ronaldo di fine novembre. La sua assenza gioverà anche alla Juventus, attesa allo Stamford Bridge il 23 novembre.