Colpo in scadenza, è sfida all’Inter: ci provano Juve e Milan

Triangolo di mercato che può infiammarsi nelle prossime settimane: colpo in scadenza, l’obiettivo dell’Inter è nel mirino di Milan e Juventus

Poco più di una settimana al rientro in campo dopo la sosta per le nazionali, per Inter, Juventus e Milan è già tempo di valutare quelle che potrebbero essere le prossime operazioni di calciomercato. Tra gennaio e soprattutto giugno, infatti, le big di Serie A si stanno muovendo con largo anticipo per portare alla corte di Inzaghi, Allegri e Pioli rinforzi di spessore per il 2022. In tal senso, tra le priorità delle tre società vi è la ricerca di un nuovo centrale difensivo. I rossoneri perderanno a zero Romagnoli il prossimo giugno mentre in casa Juventus l’età che di Chiellini e Bonucci che avanza preoccupa i bianconeri; anche l’Inter è focalizzata in tal senso, viste le scadenza di de Vrij e Skriniar ferme al 30 giugno 2023. Il nome caldo per l’Inter, ormai da mesi, risponde a quello di Matthias Ginter, passato nell’estate 2017 dal Borussia Dortmund al Monchengladbach per 17 milioni di euro. Adesso il polivalente centrale tedesco, all’occorrenza utilizzabile sia da terzino che in mediana, torna fortemente di moda non solo per l’Inter ma anche per Milan e Juventus.

LEGGI ANCHE >>>Caos Raiola, il Milan è nei guai: ora è gelo sul mercato

LEGGI ANCHE >>>Colpo a zero Real Madrid: ‘soffiato’ a Inter e Juventus

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Juventus e Milan alla finestra: l’Inter rischia

Un rischio, all’orizzonte, per Marotta che aveva già puntato Ginter, vista l’imminente scadenza con il club tedesco il prossimo 30 giugno.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

27 anni, il difensore ha già collezionato 7 presenze in stagione tra campionato e coppe, con 603′ in campo.

LEGGI ANCHE >>>Inter e Juventus a duello: doppio addio e ritorno di fiamma in Serie A

LEGGI ANCHE >>>Juventus, tradimento Ramsey: scambio e sbarco nella grande rivale

Una corsa a tre per il possibile colpo a zero: Ginter in Serie A, non solo i campioni d’Italia all’orizzonte per il tedesco.