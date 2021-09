L’annuncio spiazza Juventus, Inter e Roma | “Doppio rinnovo”

Un doppio obiettivo di mercato rischia di saltare per Juventus, Inter e Roma: il doppio annuncio di rinnovo spiazza le italiane

Il calciomercato non dorme mai e per le società è già tempo di studiare il quadro europeo delle situazioni in bilico. Il mese di settembre è dedicato ai rinnovi e a cercare di chiudere le trattative di rinnovo incerte. Ne sa qualcosa il Borussia Monchengladbach, partito con tante difficoltà in campionato. Nelle prime cinque partite di Bundesliga, infatti, sono già arrivate tre sconfitte.

Il club tedesco vuole ripartire in campo e confermare scelte importanti nella rosa. Il direttore sportivo del Borussia, Max Eberl, ha chiarito questo dopo la sconfitta con l’Augsburg per 1-0: “Stiamo lavorando sul rinnovo di due calciatori, vogliamo farlo in pace“. Il riferimento è a Denis Zakaria e Matthias Ginter, entrambi in scadenza a giugno 2022. I due giocatori stanno trovando spazio, ma non hanno ancora chiuso il rinnovo.

Calciomercato, Juventus e Roma spiazzate

Eberl, però, non fa drammi: “Faremo di tutto per fare offerte di rinnovo ai due giocatori che possano essere accettate“. La notizia spiazza chi aveva attenzionato i due calciatori. La Roma aveva messo nel mirino Zakaria per il centrocampo e il mancato arrivo di Xhaka poteva portare ad un assalto al giocatore in futuro. Antenne ritte anche in casa Juventus ed Inter per entrambi i giocatori, ma il cambio di vedute del Borussia potrebbe essere una brutta doccia fredda da dover assorbire.