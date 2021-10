Caos Raiola, il Milan è nei guai: ora è gelo sul mercato

Mino Raiola contro i dirigenti rossoneri, rei, secondo lui, di non aver difeso Donnarumma da fischi e contestazioni. Le ripercussioni sul mercato

Il mancato rinnovo con il Milan e il passaggio di Donnarumma al Paris-Saint Germain, hanno lasciato strascichi nel rapporto tra dirigenti rossoneri e Mino Raiola, procuratore del portiere. Anche la tifoseria milanista non ha digerito il divorzio dal classe 1999 e, in occasione di Italia-Spagna di Nations League a San Siro, ci sono stati fischi e insulti per l’estremo difensore. A parlare della vicenda è stato lo stesso Raiola, che, in un’intervista al Corriere dello Sport, ha sottolineato le responsabilità del Milan nel non aver difeso il giocatore.

“Trovo strano e molto deludente che il Milan, che conosce la verità, non abbia preso le distanze da questo inaccettabile e ingiusto comportamento. Lasciatemi dire che è un episodio che non ci ha fatto fare una bella figura davanti al mondo”, ha dichiarato il procuratore, rincarando così la dose: “Mi chiedo perché il Milan non sia intervenuto ufficialmente per prendere le distanze dalla contestazione, per difenderlo in qualche modo, dopo che su un ponte di Milano è comparso quell’ignobile striscione”.

Raiola attacca il Milan su Donnarumma: a rischio rinnovo Romagnoli e altri affari con il procuratore

Una situazione incandescente, dunque, quella tra Raiola e la società rossonera, che potrebbe avere ripercussioni anche sul calciomercato. Infatti, il procuratore ha tra i suoi assistiti anche Romagnoli, che è in scadenza di contratto con il Milan nel 2022. Il difensore aveva già messo in stand-by l’eventuale prolungamento e il raffreddamento dei rapporti dei rossoneri con Raiola potrebbe ulteriormente mettere a rischio la firma.

Anche per quanto riguarda colpi in entrata, difficilmente senza una distensione arriveranno alla corte di Pioli giocatori nell’orbita del procuratore. Tra questi, il terzino destro dell’Ajax, Mazraoui, che piace ai rossoneri e altri due giovani prospetti olandesi: il centrocampista dei Lancieri, Gravenberch, e il terzino sinistro dell’AZ Alkmaar, Wijndal.