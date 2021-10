Inter e Juventus a duello: doppio addio e ritorno di fiamma in Serie A

Inter e Juventus ancora a duello in ottica calciomercato: ritorno di fiamma e doppio addio per firmare il colpo

La Serie A si è fermata per la sosta dovuta agli impegni delle nazionali ma i club si stanno già muovendo per le possibili operazioni di calciomercato in vista di gennaio prima e giugno poi. In tal senso, Inter e Juventus potrebbero tornare a duellare per un vecchio obiettivo di nerazzurri e bianconeri, che potrebbe essere nuovamente un nome caldo per Inzaghi e Allegri tra meno di tre mesi. Si tratta di Marcos Alonso, impegnato questa sera contro l’Italia con la sua Spagna e che agli ordini di Tuchel, al Chelsea, ha collezionato 784′ in campo con 9 presenze, 1 rete ed 1 assist. I due club hanno provato a lungo, anche durante la scorsa estate, al laterale spagnolo che rimane in scadenza il 30 giugno 2023 con la società inglese. Un ritorno di fiamma possibile ma solo a determinate condizioni: Inter e Juventus, infatti, potrebbero accelerare solo in caso di una cessione per far posto al ritorno in Serie A dell’ex Fiorentina: ecco chi può dire addio.

Inter e Juventus, colpo Marcos Alonso: servono due cessioni

Marcos Alonso guadagna attualmente 6 milioni netti all’anno: in casa Inter, a lasciargli posto, potrebbe essere Perisic. Il croato guadagna quasi quanto lo spagnolo (5 milioni di euro) ed è in scadenza il prossimo giugno.

Dalla possibile cessione dell’esterno dell’Inter a quella bianconera, con Alex Sandro in scadenza (come Alonso) nel 2023 che percepisce 5 milioni più bonus all’anno.

Un addio necessario per poi andare all’assalto di Alonso, tra gennaio e giugno: Inter e Juventus hanno intenzione di tornare alla carica per lo spagnolo, Alex Sandro e Perisic permettendo.