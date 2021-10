Juventus, tradimento Ramsey: scambio e sbarco nella grande rivale

La Juventus potrebbe perdere nei prossimi mesi il centrocampista gallese Aaron Ramsey: scambio suggestivi per il futuro

Possibili novità in casa Juventus con la situazione di Aaron Ramsey da monitorare attentamente in vista del futuro. Il centrocampista gallese è sempre ai box per infortunio, ma ritrova la sua condizione andando così in Nazionale. Lo stesso ex Arsenal ha svelato il suo punto di vista direttamente dal ritiro del Galles: “La filosofia e i metodi di allenamento sono diversi qui rispetto al club”. Poi ha aggiunto: “Qui ci sono un certo numero di persone che mi gestiscono da diversi anni. Sanno come ottenere il meglio da me e quindi sono in grado di giocare delle partite di fila”.

Calciomercato Juventus, Ramsey verso l’addio: la suggestione

Finora con la maglia della Juventus ha collezionato soltanto 105 minuti: ora il suo futuro potrebbe essere altrove. Così sarebbe nata la suggestione in casa Manchester United con lo scambio di prestiti da urlo a gennaio: van de Beek per Ramsey poi in estate si capirà la soluzione definitiva.

Per Ramsey sarebbe un vero e proprio tradimento visto che è stato per anni una bandiera dell’Arsenal, rivale di sempre del Manchester United. Tutto sarà più chiaro nei prossimi mesi con la decisione definitiva dello stesso giocatore gallese, voglioso di mettersi nuovamente in mostra. La sua avventura in maglia bianconera sembra essere arrivata ai titoli di coda.

Ramsey vuole tornare a splendere di luce propria mettendo in circolo tutte le sue qualità tecniche.

