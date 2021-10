La Premier chiama: nuova sfida in vista per Conte

Antonio Conte potrebbe essere chiamato presto ad una nuova affascinante sfida in Premier

Antonio Conte è ancora a caccia di una nuova sfida. Dopo l’uscita di scena dall’Inter con la vittoria dello scudetto, il tecnico salentino sta valutando le possibili occasioni anche se in genere ha sempre preferito iniziare un nuovo percorso a settembre, potendo strutturare la rosa in base alle proprie idee e non a stagione in corso. Si è parlato molto di un possibile ritorno in Premier League e in estate sembrava molto probabile il suo approdo a Londra, questa volta alla guida dell’Arsenal come sostituto di Arteta ma adesso si apre un nuovo scenario, sempre in Inghilterra, ma in una squadra forse meno gettonata ma molto ambiziosa e con un potenziale enorme.

LEGGI ANCHE>>>Inter, infortunio Lautaro: buone notizie per Inzaghi

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Napoli, dubbi sul rinnovo: parla Insigne

La Premier chiama: il Newcastle sonda il terreno per Conte

La squadra in questione è il Newcastle che negli ultimi giorni ha ufficializzato il cambio di proprietà. Un fondo saudita ha acquistato il club britannico, subentrando dopo 14 anni al miliardario inglese Mike Ashley. Adesso la nuova proprietà è pronta a ribaltare completamente la situazione che ha visto il Newcastle fuori dalla scena per tanti anni e ha dichiarato un patrimonio di circa 400 miliardi di euro, addirittura superiore a quello di PSG e Manchester City.

LEGGI ANCHE>>>Scenario sorprendente dalla Spagna: alla Juventus per 45 milioni

Antonio Conte potrebbe essere il prescelto per la panchina dei Magpies. L’attuale allenatore Steve Bruce potrebbe avere le ore contate visto il penultimo posto del Newcastle dopo un inizio di stagione disastroso. Conte potrebbe, forse, essere chiamato ad affrontare la sfida più affascinante e complessa della sua carriera, come confermano anche i siti spagnoli, anche se le tentazioni United e Arsenal rimangono ancora vive.