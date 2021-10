Colpo a zero Real Madrid: ‘soffiato’ a Inter e Juventus

Il Real Madrid mette nel mirino un calciatore che a giugno 2022 si libererà a parametro zero: Inter e Juventus anticipate

Momento di pausa per i club italiani ed europei, visti gli impegni delle nazionali in Nations League e nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar. Non si ferma mai però il calciomercato, con il Real Madrid che sembrerebbe iniziare a osservare con interesse possibili colpi a parametro zero per la prossima stagione.

Leggi anche >>> Il big è a un passo dal rinnovo: l’ultimo sgarbo di Ronaldo alla Juventus

Tra i giocatori che a giugno 2022 c’è anche un difensore centrale sul quale avrebbero messo gli occhi da tempo Juventus e Inter. Ma il Real Madrid è pronto ad anticipare tutti.

Il Real Madrid punta Sule: Juventus e Inter anticipate

In chiave calciomercato i giocatori che il prossimo anno potrebbero liberarsi a parametro zero possono rappresentare occasioni molto importanti per i club, così Juventus e Inter da tempo sembrerebbero aver messo il mirino su Niklas Sule.

Leggi anche >>> Riscatto in bilico per Morata, il piano per l’attacco della Juventus

Il centrale del Bayern Monaco infatti è in scadenza di contratto, ma le due italiane non sarebbero le uniche interessate. Infatti secondo quanto riportato da ‘El Mundo Deportivo’, il centrale tedesco sarebbe finito anche nel mirino del Real Madrid. L’inserimento dei ‘Blancos’ potrebbe così beffare Juventus e Inter.