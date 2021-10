Onana all’Inter, tutta la verità: ecco il ‘reale’ duello di mercato

Nelle ultime ore ha preso corpo l’indiscrezione che vedrebbe Onana all’Inter: ecco come stanno realmente le cose

L’Inter prosegue la sua rincorsa al primo posto occupato dal Napoli e, dopo la sosta per le nazionali, dovrà vedersela contro la Lazio di Sarri. Un match difficile per testare il momento del gruppo nerazzurro, con un nome in particolare che nelle ultime settimane è finito al centro delle critiche. Samir Handanovic non sta brillando e le voci di calciomercato che vedrebbero la società meneghina cercare, nell’immediato, un sostituto dell’estremo difensore sloveno (37 anni) si moltiplicano con il passare delle ore. In tal senso uno dei nomi più chiacchierati è quello di Andrè Onana, portiere in scadenza a giugno con l’Ajax e per il quale si è parlato di accordo già raggiunto con il club di Zhang. Un’ìpotesi tutt’altro che verosimile quella che vedrebbe il classe 1996 approdare alla corte di Inzaghi. Una ‘fake’ news con ben altri club fortemente interessati al portiere: secondo ‘Mundo Deportivo’, infatti, il giocatore piace e non poco al Barcellona.

Inter-Onana, non c’è nulla: doppia pista per il portiere

Attenzione, in Serie A, anche al Napoli che valuta il possibile assalto a Onana per l’anno prossimo.

L’ipotesi Inter, dunque, al momento non sussiste ed il destino del 25enne (squalificato fino al 4 novembre per doping e che saluterà l’Ajax nel 2022) sarà lontano dall’Olanda.

L’ipotesi Barcellona piace ad Onana, con il Napoli sullo sfondo: in casa Inter, le attenzioni, sono rivolte quindi altrove.