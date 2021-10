Assalto al colpo in difesa: duello a distanza Juve-Inter

Juventus e Inter continuano a lavorare in ottica futura per rinforzare la rosa a disposizione: colpo in difesa dalla Serie A

Juventus e Inter continuano a lavorare in ottica futura per puntellare la rosa a disposizione. I due top club d’Italia sono sempre al lavoro per gli stessi obiettivi di calciomercato in vista anche delle prossime stagioni. Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Gleison Bremer, sarebbe finito nel mirino delle big della Serie A visto il suo contratto in scadenza nel 2023. In quest’avvio stagionale si sta dimostrando uno dei perni della difesa di Juric.

Calciomercato Juventus Inter, duello per Bremer

Sia l’Inter che la Juventus avrebbero già impostato i primi contatti: Allegri è rimasto colpito in positivo durante il derby di Torino. Ci sarebbero anche big dall’estero con la società nerazzurra che è stata la prima a muoversi in ottica futura.

Il Torino ora dovrà capire cosa fare con il centrale difensivo che è esploso definitivamente nelle prime giornate di campionato. Nella difesa a tre di Juric il difensore brasiliano è stato sempre tra i migliori attirando così gli interessi delle big d’Italia e d’Europa.

Ora gli occhi sono tutti rivolti verso di lui: dopo la sosta Nazionale ci sarà un’altra sfida top contro il Napoli allo Stadio Maradona con gli azzurri che ancora non perdono una partita di campionato.