Vlahovic, non solo la Juventus: le strategie di Milan e Inter!

Vlahovic non rinnova con la Fiorentina e lascerà i viola: non solo la Juventus sul gioiello serbo. Ecco le strategie di Milan e Inter: tutte le cifre e i dettagli

Dusan Vlahovic non rinnoverà il contratto che lo lega alla Fiorentina fino al giugno 2023. È quanto annunciato oggi da Rocco Commisso attraverso un comunicato ufficiale. L’attaccante ha rifiutato l’importante proposta della società viola e, si legge nella nota del presidente, “a me ed alla Fiorentina non resta altro che prendere atto della volontà del calciatore e del suo entourage e di conseguenza individuare nel breve soluzioni fattibili ed adeguate per proseguire al meglio questa nuova ed entusiasmante stagione”. Il patron viola sancisce così la definitiva rottura col gioiello serbo: Vlahovic lascerà la Fiorentina, resta solo da capire quando, se già a gennaio o nel prossimo calciomercato estivo. La squadra in pole è la Juventus, ma non solo: ecco le possibile strategie di Inter e Milan. Tutte le cifre e i dettagli. Per restare sempre aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Svolta Juventus: fumata bianca e firma per Dybala

Calciomercato Milan e Inter, le possibili strategie per Vlahovic: tutte le cifre e i dettagli

La ‘telenovela’ Vlahovic difficilmente andrà oltre la prossima estate. La scadenza nel 2023 impone alla Fiorentina di fare subito cassa per non svalutare troppo il centravanti. La sua valutazione attuale è di circa 60-70 milioni di euro, e rimarrà tale fino al prossimo giugno. Oltre alla Juventus, anche Inter e Milan potrebbero così tornare alla finestra. I nerazzurri soprattutto in caso di addio di Lautaro Martinez, se in estate dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile per l’argentino. Per restare sempre aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Attenta Inter, nuovo affare alla Lukaku | ‘Follia’ da 115 milioni

La società rossonera, invece, per il post Ibrahimovic e Giroud: sul piatto potrebbe finire il cartellino di Saelemaekers, valutato circa 20-25 milioni di euro, più un conguaglio economico di almeno 35 milioni di euro. Un importante sforzo per regalarsi il bomber del prossimo ciclo rossonero. È solo l’inizio della ‘telenovela’ Vlahovic.