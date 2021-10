L’Inter di Simone Inzaghi continua a seguire con attenzione la situazione di Marcus Thuram ed occhio alla possibile partenza di Alexis Sanchez: le ultime di calciomercato

L’Inter di Simone Inzaghi resta ancora imbattuta nel campionato italiano di Serie A. I nerazzurri, dopo il pareggio esterno in casa dello Shakhtar Donetsk, si sono imposti sul Sassuolo grazie alle reti di Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Il primo è arrivato nell’ultima sessione di calciomercato, così come Joaquin Correa, a secco dopo la doppietta da urlo in casa del Verona alla seconda giornata di campionato. In quelle caldissime giornate di trasferimenti, l’Inter seguiva con attenzione anche il profilo di Marcus Thuram, attaccante francese del Gladbach.

Il figlio di Lilian, valutato circa 30 milioni di euro, doveva essere il secondo acquisto in avanti della Beneamata che però ha dovuto far fronte, proprio nelle battute finali della trattative, all’infortunio di Thuram che lo costringerà a rientrare non prima di fine ottobre. La scelta è quindi caduta su Joaquin Correa, pupillo di Simone Inzaghi, ma attenzione al nome di Thuram per il calciomercato di gennaio, considerando anche la spinosissima situazione di Alexis Sanchez in maglia nerazzurra.

Calciomercato Inter, Thuram nel mirino | Le ultime

Alexis Sanchez infatti, arrivato all’Inter nell’estate di mercato nel 2019, non sta trovando molto spazio con la maglia della Beneamata ed ha un contratto fino al 2023 particolarmente pesante che si aggira sui 7 milioni di euro a stagione, numeri esorbitanti vista anche la situazione economica in casa nerazzurra.

Un suo addio libererebbe un grande spazio salariale che, aggiunto a quanto incassato dal Chelsea per Romelu Lukaku, potrebbe spingere l’Inter e la dirigenza a fare uno sforzo per arrivare a Marcus Thuram, in particolare se la Beneamata dovesse raggiungere gli ottavi di finale di Champions League.