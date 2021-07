Calciomercato Inter, i nerazzurri sembra fossero interessati ad un portiere per il dopo Handanovic: ecco la rivelazione

L’Inter è a caccia di rinforzi in sede di calciomercato. Dopo aver preso Calhanoglu a zero dai cugini milanisti, Inzaghi aspetta il tanto desiderato rinforzo sulla fascia destra per rimpiazzare Hakimi. Tanti nomi circolati in orbita nerazzurra – Bellerin su tutti -, ma per il momento ancora nessun assalto. I lombardi, poi, cercano da tempo, una quarta punta per il ruolo di vice Lukaku. Un profilo idoneo che possa alternarsi e far rifiatare il centravanti belga nel corso della stagione.

Oltre alla stellina marocchina, anche un altro big della rosa potrebbe partire. Non si placano, in questo senso, le voci su un possibile addio di Lautaro Martinez, ora che si è inserito fortemente l’Arsenal. La ‘Beneamata’, inoltre, pare abbia sondato qualche pista anche per il dopo Handanovic. Il portiere sloveno è un po’ in calo e la società avrebbe messo nel mirino delle possibili alternative all’altezza. A tal proposito, spunta una rilevante rivelazione.

Calciomercato Inter, rivelazione per il dopo Handanovic

Il Direttore Sportivo dell’Ajax, Marc Overmars, ha parlato del futuro del portiere Onana. Ai microfoni di ‘Voetbal International’, l’ex calciatore olandese ha dichiarato: “Un club era interessato, ma ha già un altro portiere“. Il club in questione sarebbe proprio l’Inter, interessata al classe ’96.

Per il camerunense, inoltre, si è parlato anche di Arsenal, ma il dirigente biancorosso ha specificato di “Non aver avuto contatti con loro”. Spunta la rivelazione su Onana per il post Handanovic, con l’Inter che al momento, però, ha altre priorità.