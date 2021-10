Conte torna in panchina: subito ‘scippo’ clamoroso all’Inter

Il tecnico Antonio Conte potrebbe tornare presto in panchina, dopo l’esonero con l’Inter: subito ‘scippo’ clamoroso al club nerazzurro

L’Inter sta dimostrando grande forza in questo inizio di stagione. Gli uomini di Inzaghi soffrono in alcuni momenti, ma resistono riuscendo a portare a casa i tre punti. L’ultima occasione in ordine di tempo in cui si è verificato questo scenario è stata la partita contro il Sassuolo. Come accaduto già in precedenza con la Fiorentina, i nerazzurri sono andati in svantaggio nel primo tempo. Ma nella seconda frazione di gioco, anche grazie ai preziosi cambi a disposizione del tecnico, la musica è cambiato e la ‘Beneamata’ ha ribaltato il match.

La mano del nuovo allenatore si è vista fin dall’inizio del percorso. Non era semplice raccogliere la pesante eredità di un gigante come Antonio Conte, il quale nel frattempo è ancora disoccupato. Il mister salentino, però, potrebbe tornare molto presto in panchina. Stando a quanto riferisce ‘Todofichajes.com’, il Manchester United starebbe pensando concretamente al suo ingaggio. Solskjaer è sulla graticola anche per il rapporto non idilliaco con alcuni calciatori, tra cui lo stesso Ronaldo. L’ex Chelsea è molto attratto da questa opzione e la preferirebbe all’Arsenal. Se dovesse concretizzarsi il trasferimento, Conte potrebbe puntare con decisione un big dell’Inter.

Conte può andare allo United: colpo super dall’Inter

Conte lo conosciamo bene e sappiamo quanto sia esigente in tema di calciomercato. Pressa molto le società con cui collabora, al fine di acquistare grandi nomi per conquistare trofei al più presto. In questo senso, il primo desiderio con i ‘Red Devils’ potrebbe essere Nicolò Barella. Il centrocampista sardo si è reso protagonista di una crescita esponenziale nelle ultime stagione, raggiungendo un livello top in Europa.

Il classe ’97 era un fedelissimo di Conte all’Inter, ma per riprendere il rapporto interrotto servirebbero 70-80 milioni di euro. Inoltre, bisogna tenere conto anche della spaventosa concorrenza di PSG e Real Madrid. I lombardi, dal canto loro, vorrebbero blindare Barella con il rinnovo del contratto in scadenza giugno 2024. Ma l’ex Cagliari chiede tanto di ingaggio – sui 10 milioni -, dettaglio che potrebbe favorire l’addio.