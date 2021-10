Un’altra occasione a parametro zero: la Juve gioca d’anticipo su Milan e Roma

Calciomercato Juventus: nuova occasione a parametro zero. Possibile anticipo nei confronti di Milan e Roma: tutti i dettagli

Sono settimane e mesi caldissimi in sede di calciomercato sul fronte scadenze 2022 e relativi rinnovi o addii a parametro zero. Dybala ha raggiunto l’accordo con la Juventus per il prolungamento del contratto, ma in Serie A sono ancora diversi i big in scadenza a giugno senza accordo per il rinnovo: da Kessie e Insigne a Brozovic e Belotti. Ma non solo. Sono tanti i giocatori ancora in bilico anche a livello internazionale. Uno di questi è Noussair Mazraoui: come anticipato da ‘Calciomercato.it‘, il terzino destro ha manifestato l’intenzione di lasciare l’Ajax a parametro zero a fine stagione. Un’importante occasione anche per le big di Serie A, Juventus, Milan e Roma su tutte. Possibile anticipo già a gennaio: ecco tutti i dettagli. Per restare sempre aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Vlahovic, non solo la Juventus: le strategie di Milan e Inter!

Mazraoui a parametro zero: anticipo Juventus su Milan e Roma

Il laterale marocchino con passaporto olandese, in caso di mancato rinnovo ed addio all’Ajax a parametro zero, fa gola anche alle big di Serie A. Chi potrebbe tentare l’anticipo già a gennaio è la Juventus di Massimiliano Allegri. Due fattori potrebbero favorire i bianconeri nel calciomercato invernale: il nuovo agente del 23enne, Mino Raiola, che è in ottimi rapporti con la Juve, e la chiamata dell’ex compagno e capitano di Mazraoui, Matthijs de Ligt. Per restare sempre aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Juventus, conferme sull’affare in mediana: “Lo ha chiesto Allegri”

LEGGI ANCHE >>> Milan, che delusione in attacco | La mossa per il mercato di gennaio

Non è dunque da escludere che la società bianconera possa giocare d’anticipo su Milan e Roma, provando a strappare il terzino già a gennaio, attraverso un indennizzo economico nei confronti dell’Ajax o direttamente con l’accordo con il giocatore per il primo luglio. Mazraoui, classe 1997, potrebbe rappresentare il post Cuadrado e sin da subito un importante jolly sulla fascia per Massimiliano Allegri. Milan e Roma sono avvisate.