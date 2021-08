Il calciomercato della Juventus e lo spinoso ‘caso’ Cristiano Ronaldo: il portoghese è su tutte le furie

Saranno giorni turbolenti per il calciomercato estivo della Juventus che deve fare i conti con uno dei temi più complicati nell’ambiente bianconero: il futuro di Cristiano Ronaldo. In scadenza tra meno di un anno con la ‘Vecchia Signora’, il malcontento che filtrerebbe dall’asso portoghese sembrerebbe crescere con il passare dei giorni ed in particolar modo nei confronti dell’agente Jorge Mendes. In tal senso, il giornalista Nicola Gallo ai microfoni di ‘Top Calcio 24‘, ha parlato del momento della Juventus ed in particolar modo della spinosa situazione riguardante il destino di Cristiano Ronaldo: “È la prima volta che vedo Ronalod nelle retrovie nel gruppo di allenamento alla Juventus. Sa che ci sono i giornalisti ad assistere alla seduta, mi pare un chiaro messaggio…”.

Calciomercato Juventus, Ronaldo si arrabbia: il motivo

L’analisi prosegue e riguarda da vicino anche il procuratore del cinque volte Pallone d’Oro: “CR7 è arrabbiato con il suo agente Jorge Mendes, non capisce come non sia ancora riuscito a trovare un nuovo club a lui che si sente il migliore al mondo, quando invece Messi una squadra l’ha trovata”.

Uno scenario che, al momento, vede CR7 ‘prigioniero’ del suo ricco ingaggio da ben 31 milioni netti a stagione con non pochi dubbi all’orizzonte.

In attesa di scendere in campo sabato sera per la sfida contro l’Empoli, si attendono novità per quella che sarà la prossima squadra di Ronaldo: tutto è nelle mani di Jorge Mendes.