Il Milan continua a pensare agli ultimi colpi da regalare a Stefano Pioli: assalto a sorpresa dopo l’uscita dalla Champions

Saranno giorni intensi in casa Milan per le ultime ore della sessione estiva di calciomercato. La società rossonera è al lavoro per arrivare a colpi suggestivi in vista del futuro. Sempre più vicino il ritorno di Bakayoko, pronto a rinforzare la mediana della compagine guidata da Stefano Pioli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, svolta imminente per l’attaccante | Le ultime

Come svelato dal Daily Mail il nome a sorpresa potrebbe essere quello dell’ala del PSV e dell’Under 21 inglese, Noni Madueke. Complice l’eliminazione ai preliminari di Champions League contro il Benfica, il giocatore potrebbe pensare all’addio con le big d’Europa, come Manchester United, Liverpool e Tottenham sulle sue tracce. L’addio agli Spurs è arrivato all’età di 16 anni quando ha vestito così la maglia del PSV: su di lui ci sarebbe anche il Leicester.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, colpo last minute | Ritorno di fiamma

Un’idea a sorpresa che potrebbe fare al caso anche del Milan, sempre molto interessato a giovani talenti in circolazione. Classe 2002, Madueke si è messo in mostra negli ultimi mesi e può ricoprire sia la posizione di attaccante centrale che quella di ala. Infine, può agire anche dietro la punta nel ruolo di trequartista.

Il suo futuro resta sempre in bilico con la possibilità di vederlo altrove dopo l’eliminazione del PSV ai preliminari di Champions League contro il Benfica.