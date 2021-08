L’Inter è vicinissima a chiudere l’operazione per portare in nerazzurro l’attaccante più desiderato da Simone Inzaghi.

Dopo la convincente prestazione offerta contro il Genoa, l’Inter è pronta ad accogliere in nerazzurro l’attaccante tanto ricercato in queste ultime settimane di calciomercato. Dopo la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea, infatti, e l’arrivo a Milano di Edin Dzeko, Beppe Marotta e Piero Ausilio si erano immediatamente concentrati nella ricerca di un altro profilo per rinforzare il reparto offensivo. Su richiesta di Simone Inzaghi, in cima alla lista c’è sempre stato Joaquin Correa, e ora l’argentino della sembra veramente a un passo dall’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, altra tegola per Allegri | Il comunicato UFFICIALE sull’infortunio

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, riecco l’ex Serie A | Assist del PSG!

Calciomercato Inter, la Lazio abbassa le pretese | Correa a un passo

A consentire la svolta, sarebbe la volontà di Claudio Lotito di accettare una somma inferiore ai 40 milioni richiesti finora per l’ex Siviglia. Il presidente dei biancocelesti, infatti, avrebbe deciso di accettare un abbassamento della richiesta, per reperire la liquidità necessaria per chiudere gli ultimi colpi in entrata.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, confessione ai compagni | Sorpresa Ronaldo!

L’accordo tra i due club, dunque, dovrebbe chiudersi sulla base di circa 30 milioni di euro e il giocatore dovrebbe diventare nerazzurro nei prossimi giorni.