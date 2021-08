La prestazione di Wojciech Szczesny contro l’Udinese non ha convinto la dirigenza della Juventus che potrebbe anche muoversi in tal senso negli ultimi giorni di calciomercato

Si infiamma l’ultima settimana di calciomercato con la Juventus di Massimiliano Allegri che, nei giorni che seguiranno, potrebbe anche soprenderci con qualche colpo inaspettato. In casa bianconera infatti non è stato ancora digerito benissimo il pareggio esterno contro l’Udinese di Luca Gotti. La Vecchia Signora, forte del doppio vantaggio siglato da Dybala e Cuadrado, non è riuscita ad ottenere i tre punti alla Dacia Arena con grandi colpe da attribuire anche, e soprattutto, a Wojciech Szczesny, estremo difensore polacco della Juventus.

L’ex giocatore di Roma ed Arsenal, confermato finora come primo portiere della squadra di Massimiliano Allegri, ha prima concesso un rigore alla squadra padrone di casa ed ha poi regalato, con un disimpegno totalmente errato, il pallone del pareggio a Gerard Deulofeu. Due errori marchiani che potrebbero addirittura portare la Juventus a cercare un portiere in questi ultimi giorni di trasferimenti. Attenzione al nome di Kepa, estremo difensore del Chelsea di Thomas Tuchel

Calciomercato Juventus, occhi su Kepa | Le ultimissime

La prestazione, totalmente opaca di Szczesny, ha riaperto delle riflessioni in casa Juventus che già erano presenti nell’ultima stagione. Troppe volte infatti il portiere polacco si è reso protagonista di dannose uscite a vuoto, basti pensare alla gara pareggiata in casa del Torino, allora di Davide Nicola. In quest’ottica, la Juventus potrebbe sondare il terreno per Kepa che, al Chelsea, non è più titolare.

L’arrivo di Mendy ha infatti chiuso quasi definitivamente le porte all’ex estremo difensore del Bilbao passato alla storia come portiere più pagato di tutti i tempi, ma che sul campo non è riuscito finora a replicare e giustificare la cifra spesa dai Blues per il suo cartellino. Ora però la situazione è cambiata ed il Chelsea sarebbe disposto anche a liberarsi di Kepa ad un prezzo ragionevole e la Juventus potrebbe fiutare l’occasione.