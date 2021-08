Il Milan potrebbe mollare la suggestione Bernardo Silva e fiondarsi su Bernardeschi: diverse opzioni nell’affare con la Juventus

Il Milan continua a cercare un trequartista oltre l’ormai riscattato Brahim Diaz. Maldini e Massara sono a lavoro su vari fronti, come testimonia l’arrivo di Pietro Pellegri per completare l’attacco. Tra le alternative per sostituire Hakan Calhanoglu, il nome più suggestivo è quello di Bernardo Silva ma l’operazione è complicata sopratutto visto il costo dell’ingaggio e sembra molto difficile pensare che i rossoneri possano trovare l’accordo con il Manchester City prima della chiusura del mercato, nonostante il club di Pepe Guardiola sia aperto alla cessione del portoghese. Il Milan non ha ancora formulato nessuna offerta ufficiale e parallelamente studia altre occasioni di mercato.

Calciomercato Milan, opzione Bernardeschi: tripla formula con la Juventus

Qualora non dovesse essere raggiunto l’accordo per Bernardo Silva, il Milan si butterebbe a capofitto su Federico Bernardeschi. I rossoneri sarebbero disposti ad inserire nella trattativa il cartellino di Alessandro Romagnoli per convincere la Juventus a cedere il campione d’Europa ex Fiorentina. Maldini vorrebbe addirittura arrivare al doppio colpo che comprende anche Aaron Ramsey ma l’ostacolo principale riguarda la disponibilità economica del club rossonero.

Gli ingaggi dei due calciatori bianconeri sono fuori portata per il Milan e le cifre non collimano con quella di Romagnoli. Ecco che allora la soluzione dei rossoneri potrebbe essere quella di inserire dei giovani nella trattativa o di puntare sul prestito di Bernardeschi, provando a spingere per lo scambio secco Romagnoli-Ramsey, contando sull’apertura della Juventus alla cessione di entrambi i calciatori.