In casa Inter le ultime ore di calciomercato possono regalare una sorpresa alla squadra di Inzaghi: c’è il ritorno di fiamma

Una sonora vittoria contro il Genoa per aprire al meglio la nuova stagione da campioni d’Italia in carica. L’Inter di Simone Inzaghi, in attesa di scendere in campo per la seconda giornata di Serie A contro l’Hellas Verona, può provare ad accelerare per un colpo a sorpresa prima della chiusura del calciomercato estivo. Secondo quanto riportato da ‘Elgoldigital’, il Siviglia avrebbe tutta l’intenzione di riportare, dal PSG, Pablo Sarabia. Il gioiello spagnolo, ceduto nell’estate 2019 ai francesi per 18 milioni di euro, è il grande sogno della società iberica per l’attacco. Il Siviglia ha intenzione di sfoltire la rosa e, oltre a Koundè che il Chelsea parrebbe intenzionato a pagare 70 milioni, un altro nome in uscita può essere quello del Papu Gomez. Già molto vicino all’Inter lo scorso gennaio, l’ex atalantino non si è pienamente integrato alla corte di Lopetegui e sta per finire sul mercato.

Calciomercato, Gomez all’Inter: ci risiamo, le cifre

L’argentino, nonostante il contratto fino al 2024 con il Siviglia, è destinato a partire e l’Inter potrebbe accoglierlo come ultimo colpo del mercato estivo.

Il club spagnolo ha garantito ben 3 milioni di euro netti a stagione al fantasista 33enne che, dopo meno di un anno, potrebbe fare ritorno in Serie A.

Il Siviglia ‘si accontenterebbe’ di circa 10 milioni di euro per il cartellino del Papu, cifra decisamente alla portata della società nerazzurra.