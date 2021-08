Calciomercato Inter, saltano due obiettivi | Che beffa per Inzaghi

L’Inter lavora ancora sul calciomercato per trovare un nuovo attaccante. Lo scambio potrebbe complicare molto quest’intenzione

La volontà dell’Inter sul calciomercato pare chiara. Dopo l’addio di Romelu Lukaku, i nerazzurri dovranno cercare di rinforzare la rosa con nomi di primo livello. Il calciatore belga ha lasciato un grande vuoto in attacco, colmato in parte dalla presenza di Edin Dzeko. Ora un altro colpo dovrà andare a buon fine, in modo da rimpolpare in maniera significativa il reparto offensivo a diposizione di Simone Inzaghi.

Tra i nomi rimasti in lizza per l’attacco nerazzurro c’è certamente quello di Joaquin Correa. Dopo l’infortunio al ginocchio sinistro di Marcus Thuram, la Beneamata è pronta ad affondare il colpo, ma non è l’unico profilo ancora in piedi nelle idee nerazzurre. L’Inter, infatti, è tornata su Andrea Belotti, ma anche Scamacca e Insigne. Nomi sul tavolo, che si uniscono a quello di Moise Kean che potrebbe lasciare l’Everton. Proprio questa pista potrebbe improvvisamente surriscaldarsi nel prossimo futuro, ma non in senso positivo per l’Inter.

Calciomercato Inter, lo scambio taglia fuori Inzaghi: i dettagli

Il nome di Correa dovrà diventare caldissimo a breve giro di posta o l’Inter andrà su altri obiettivi. In ogni caso, non è da scartare la pista estera per il futuro dell’attaccante. L’argentino, infatti, potrebbe rientrare in uno scambio con l’Everton. Moise Kean farebbe il percorso opposto, trasferendosi in Italia, alla Lazio. Un’operazione che vedrebbe i due attaccanti valutati entrambi 40 milioni di euro. A restare tagliata fuori sarebbe l’Inter che perderebbe così due obiettivi caldi per il suo attacco.