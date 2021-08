Il Milan si aggiudica la gara d’esordio in campionato contro la Sampdoria. Decide la partita una rete di Brahim Diaz nei primi minuti del match.

Brahim Diaz dimostra di non sentire il peso della maglia numero 10 sulle spalle e decide con una sua rete il match di esordio in campionato del Milan. I rossoneri vincono di misura sul campo della Sampdoria, dopo essere passati in vantaggio già al 9′ del primo tempo grazie a un tiro non irresistibile dello spagnolo, sul quale Audero poteva fare meglio. La gara non è stata disputata su ritmi troppo elevati, ma le note liete in casa rossonera sono comunque arrivate, risultato a parte, dai nuovi acquisti. Buona la prova di Maignan reattivo su un tentativo di Colley nel prima frazione di gara. Convincente anche la prestazione di Giroud, abile nel lavoro di sponda anche se non lucidissimo nelle conlusioni.

Sampdoria-Milan 0-1: tabellino e classifica

SAMPDORIA-MILAN 0-1

Marcatori: 9’ Brahim Diaz

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello (26’ st Murru); Thorsby, Ekdal (41’ st Silva), Candreva, Gabbiadini (26’ st Verre), Damsgaard, Quagliarella. All: Roberto D’Aversa

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (43’ st Romagnoli), Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers (35’ st Florenzi), Diaz (24’ st Bennacer), Leao (23’ st Rebic); Giroud. All: Stefano Pioli.

CLASSIFICA: Inter 3, Roma 3, Lazio 3, Napoli 3, Bologna 3, Sassuolo 3, Atalanta 3, Milan 3, Spezia 1, Udinese 1, Juventus 1, Cagliari 1, Salernitana 0, Verona 0, Torino 0, Sampdoria 0, Fiorentina 0, Empoli 0, Venezia 0, Genoa 0