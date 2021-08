L’Inter cerca un nuovo bomber ma intanto c’è un nuovo assalto dall’estero per il big: tentativo di Ancelotti

L’Inter ha vissuto un esordio in campionato perfetto, battendo per 4-0 il Genoa e scacciando via tutte le polemiche dei mesi precedenti riguardo la società e il calciomercato. Sono previste ancora nuove operazioni in entrata, in particolare quella per il bomber, ma dall’estero cresce anche l’interesse per altri big presenti in rosa.

A disturbare i nerazzurri questa volta sarebbe Carlo Ancelotti, che vorrebbe provare a strappare Nicolò Barella. Il centrocampista è un punto di riferimento dell’Inter ma il Real Madrid vorrebbe provare a rinforzare la propria rosa e potrebbe fare un tentativo in extremis per lui.

Calciomercato Inter, assalto Ancelotti per Barella: sul piatto Rodrygo più cash

Il presidente Florentino Perez vorrebbe accontentare il tecnico Ancelotti, in modo da garantirgli una rosa all’altezza per ambire a traguardi importanti. Per Barella però la situazione appare tutt’altro che semplice. I ‘Blancos’ potrebbero fare un tentativo anche se con poche speranze: l’offerta infatti potrebbe essere 35 milioni più l’inserimento di Rodrygo.

In questo caso l’Inter avrebbe un nuovo attaccante a disposizione ma bisogna capire se il nome di Rodrygo interessa e soprattutto se c’è volontà di cedere Barella, che è un perno del centrocampo nerazzurro.