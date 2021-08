Calciomercato Inter, nuova offerta per Vlahovic

L’Inter prova un nuovo affondo per aggiudicarsi uno degli attaccanti più corteggiati del momento.

Il calciomercato dell’Inter per rinforzare il reparto avanzato, si sa, non è terminato con l’acquisto di Edin Dzeko. Per colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Romelu Lukaku, i dirigenti stanno provando a intavolare diverse trattative per regalare un altro bomber a Simone Inzaghi. Tra gli obiettivi più ricercati, in ottica presente e futura, data la giovane età, è Dusan Vlahovic della Fiorentina. Il centravanti viola è stato protagonista di una stagione formidabile ed è nel mirino di top club stranieri e anche della Juventus.

Calciomercato Inter, nuova offensiva per Vlahovic | Obiettivo scavalcare la Juventus

Proprio per evitare che il calciatore serbo possano assicurarselo, magari la prossima estate, i rivali bianconer, i nerazzurri avrebbero tentato un rilancio con la Fiorentina per superare le resistenze viola. La nuova offerta comprenderebbe una base economica di 35 milioni di euro, più i cartellini di Roberto Gagliardini e Andrea Pinamonti come contropartite.

La società gigliata, però, avrebbe respinto la proposta al mittente e non cederebbe Vlahovic, se non per offerte monstre.