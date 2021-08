L’Inter non abbandona l’idea di assicurarsi in questa sessione di mercato il cartellino di Insigne. Pronta una nuova offerta al Napoli.

L’arrivo di Edin Dzeko dalla Roma, dopo la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea, non sarà l’ultimo colpo di calciomercato dell’Inter in attacco. I dirigenti nerazzurri stanno valutando 4-5 profili di calciatori per poi provare a stringere il cerchio su un nome. Nel mirino ci sono sia centravanti come Duvan Zapata e Marcus Thuram, che mezze punte come Joaquin Correa e Lorenzo Insigne. Il capitano dei partenopei, infatti, non ha ancora trovato un accordo con il Napoli per rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2022.

Calciomercato Inter, offerta last minute per Insigne

Per provare a rompere gli indugi, Beppe Marotta e Piero Ausilio starebbero tentando di convincere Aurelio De Laurentiis a lasciar partire Insigne sulla base di un’offerta da una decina di milioni di euro più il cartellino di Matias Vecino come contropartita.

Il Napoli, dal canto suo, spera ancora di arrivare a un accordo con il capitano azzurro e di evitare così di perderlo a zero il prossimo anno. Se però ci fosse ancora un muro contro muro tra società ed entourage del numero 24 dei partenopei, il presidente potrebbe entrare nell’ordine delle idee di dover cedere Insigne entro il 31 agosto. In questo caso il club campano potrebbe rilanciare con l’Inter, chiedendo 18 milioni di eruo più il cartellino di Federico Dimarco, terzino sinistro di cui necessita Luciano Spalletti. A una controprosta di questo tipo, però, i nerazzurri direbbero di no.