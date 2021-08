La Roma vuole sfruttare le ultime occasioni in arrivo dal calciomercato e può esserci un nuovo colpo dal Real Madrid

La Roma vuole vivere una stagione importante con Josè Mourinho in panchina e sta provando a garantire materiale importante al proprio tecnico. Oltre all’acquisto di Abraham, potrebbe esserci nel mirino un nuovo attaccante, questa volta però potrebbe arrivare dal Real Madrid. Si tratta di Mariano, così come riportato da ‘Diario Gol’.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, cessione per Allegri | Offerta dalla Premier

Calciomercato Roma, obiettivo Mariano del Real Madrid

Mariano ha sempre meno spazio nel Real Madrid e per questo potrebbe essere soddisfatto di un’eventuale trasferimento. Ancelotti non creerebbe problemi in caso di partenza in quanto non ha un rapporto importante con l’attaccante che sembra essere ormai ai margini del progetto ‘Blancos’.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, intreccio Ronaldo-Icardi | L’annuncio

Mourinho, conoscendo la situazione, sarebbe pronto ad approfittarne in modo da cercare di sfruttare una nuova occasione per l’attacco della Roma.