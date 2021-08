Mauro Icardi potrebbe dire addio al PSG negli ultimi giorni di mercato. L’argentino avrebbe poco spazio: suggestione con Ronaldo

Saranno ultimi giorni intensi di calciomercato anche per le big d’Europa. Da una parte c’è il Paris Saint-Germain che dovrà valutare la situazione intorno a Mauro Icardi dopo l’acquisto di Messi. Lo spazio per l’attaccante argentino potrebbe essere ridotto con Neymar, Mbappe e la stessa ‘Pulce’ pronti ad entusiasmare tutti al Parco dei Principi. Tutto sarà più chiaro a partire dalle prossime ore con un possibile intreccio con Cristiano Ronaldo.

Il futuro del campione portoghese resta ancora in bilico. Il suo contratto scadrà nel giugno 2022 e così la dirigenza della Juventus è al lavoro per capire i margini di una permanenza. Al momento non ci sarebbero novità assolute, ma è arrivato nelle ultime ore l’annuncio del giornlista Fabio Ravezzani, che ha espresso il suo punto di vista intorno alla questione.

Calciomercato Juventus, il punto di vista di Ravezzani Così sul suo profilo Twitter lo stesso Ravezzani: “Molto probabilmente l’Inter farà meno punti rispetto all’ultimo campionato e la Juve ne farà di più. La differenza era di 13 (14 per scontri diretti). A me pare che l’Inter resti molto forte. E la Juve dipenda molto da Cr7: resta? Con che spirito? Altrimenti arriva Icardi?”. Molto probabilmente l’Inter farà meno punti rispetto all’ultimo campionato e la Juve ne farà di più. La differenza era di 13 (14 per scontri diretti). A me pare che l’Inter resti molto forte. E la Juve dipenda molto da Cr7: resta? Con che spirito? Altrimenti arriva Icardi? — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) August 21, 2021

Gli ultimi giorni di mercato saranno sempre più bollenti con la possibilità di arrivare così ad intrecci suggestivi in vista della prossima stagione. Icardi potrebbe così scegliere di partire per una nuova avventura entusiasmante in Serie A con la maglia della Juventus. Tutto dipenderà, come sempre, dal futuro di Cristiano Ronaldo.