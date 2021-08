L’Inter continua a lavorare in vista della prossima stagione: dopo gli addii super di Hakimi e Lukaku, pronti altri colpi

Giorni intensi anche in casa Inter in vista della prossima stagione. Per i nerazzurri è stata una sessione di mercato ricca di colpi di scena soprattutto per quanto riguarda le cessioni. Gli addii di Conte, Hakimi e Lukaku hanno fatto storcere il naso ai tifosi, che ora sono di nuovo fiduciosi visti i possibili colpi da parte della dirigenza milanese. Non solo Dzeko e Dumfries, ma l’Inter è pronta a regalare nuovi innesti di spessore a Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, Sanchez sempre ai box: possibile doppio colpo

Al momento preoccupano le condizioni di Alexis Sanchez, che è alle prese con un lungo infortunio. Lo stesso ad Beppe Marotta ha svelato che non partirà, ma va aspettato. Nel frattempo, però, la dirigenza nerazzurra è sempre al lavoro per un doppio colpo entusiasmante sul fronte attacco: come svelato dal giornalista Marco Barzaghi in pole ci sarebbe Marcus Thuram, il figlio di Lilian, attaccante del Borussia M’gladbach e della nazionale francese che è nato proprio a Parma durante gli anni gloriosi del padre.

L’accoppiata vincente potrebbe essere quella con Lorenzo Insigne, in scadenza di contratto col Napoli nel 2022, oppure con Kean e Jovic, in uscita dai loro rispettivi club. Sempre più difficile la pista che porta al talentuoso giocatore argentino della Lazio Correa, con l’Everton sulle sue tracce nelle ultime ore.

L’Inter è pronta a mettere a segno altri colpi importanti per puntellare la rosa a disposizione di Inzaghi dopo le cessioni eccellenti.