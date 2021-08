Il Milan mette a segno un colpo molto interessante per il suo calciomercato in entrata. Negli ultimi minuti è arrivata anche l’ufficialità

Il colpo era nell’aria ormai da diversi giorni e, dopo l’accelerazione decisiva, oggi è arrivata anche l’ufficialità. Dopo la lunga esperienza alla Roma e la parentesi al PSG, Alessandro Florenzi è un nuovo calciatore del Milan. I rossoneri vanno così a rimpolpare la catena di destra con un ragazzo duttile e di grande esperienza e grinta.

Calciomercato Milan, ecco Florenzi: il comunicato ufficiale

Questa mattina è arrivata anche l’ufficialità per un colpo importante per Pioli. Di seguito il comunicato ufficiale: “AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive di Alessandro Florenzi dalla AS Roma. Il calciatore si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2022 e indosserà la maglia numero 25”.