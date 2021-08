Il talentuoso calciatore destinato a lasciare il Barcellona. Pronte ad approfittarne Milan e Juventus

Il mercato delle italiane potrebbe infuocarsi nei giorni finali con un duello per un gioiellino del Barcellona. Si tratta di Ilaix Moriba, destinato a lasciare la squadra blaugrana. Lo fanno capire le parole di Ronald Koeman, tecnico dei catalani, riportate da Sport.es. “Ho parlato con Ilaix due o tre settimane fa, più come persona che come allenatore. La sua situazione è orribile perché ha 18 anni e non gioca . So quanto gli ha offerto il club e mi sembra molto buono per un ragazzo della sua età, ma sembra che a lui e al suo entourage, no”. Il centrocampista classe 2003 non ha intenzione dunque di rinnovare il contratto in scadenza a giugno del 2022 e questo potrebbe aprire la strada per big italiane come Milan e Juventus, già accostate nelle scorse settimane allo spagnolo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Paratici prova lo scambio | I dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, corsa contro il tempo per il bomber | I dettagli

“Moriba non rinnova”, Juve e Milan pronte: servono 15 milioni

Una scelta, quella del calciatore, che ha mandato su tutte le furie Koeman, che ha ribadito: “Sono molto deluso lui. A 18 anni i soldi non sono l’importante. L’anno scorso era con noi e ha giocato. Abbiamo scommesso su di lui”. Il calciatore è disposto a restare al Barcellona pur senza giocare per un anno, per poi svincolarsi il prossimo giugno. Intanto il club avrebbe rifiutato l’offerta che gli agenti avrebbero fatto recapitare dal Lipsia di circa 8 milioni di euro. La richiesta sarebbe di almeno 15 milioni. Tanto basterebbe a Juventus e Milan per portare via dagli spagnoli Ilaix Moriba subito, con un possibile duello di mercato per accaparrarsi il gioiellino.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il talentuoso calciatore ha fatto parte della prima squadra ottenendo 14 presenze, condite da 1 gol e 3 assist. Interrompere proprio adesso il percorso di crescita non giocando sarebbe un vero peccato, per questo potrebbero approfittarne le due italiane, che potrebbero andare all’assalto del talentuoso centrocampista del Barcellona nel lasso di tempo che manca al gong della finestra estiva dei trasferimenti.