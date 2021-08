La Juventus con il colpo Locatelli ha iniziato il restyling del centrocampo. Nuove manovre dei dirigenti porterebbero a un arrivo fenomenale a Torino.

Il calciomercato della Juventus, fino all’acquisto di Locatelli, è stato molto incentrato sulla ricerca del centrocampista. Il reparto nevralgico, infatti, è quello che ha bisogno di maggiori interventi e l’arrivo dell’ex Sassuolo potrebbe essere soltanto l’inizio di una serie di colpi per rinnovare la mediana bianconera. Una pista porterebbe direttamente a Barcellona, dove c’è un gioiello giovanissimo, ma già fenomenale, che deve ancora rinnovare il suo contratto.

Calciomercato Juventus, missione Pedri a parametro zero

Come riportato da Don Balon, infatti, i blaugrana hanno difficoltà ad accontentare le richieste di due giocatori cresciuti nella cantera e definitivamente esplosi in prima squadra: Ansu Fati e Pedri. Il centrocampista ha un contratto in scadenza nel 2022 e i catalani non avrebbero la forza economica per rinnovare il suo contratto.

La Juventus starebbe già iniziando a lavorare per portare il classe 2002 a Torino, dovendosi guardare dalla concorrenza del Manchester City.