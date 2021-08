Calciomercato Milan, bomba Theo Hernandez | Affare da 60 milioni

Il Milan potrebbe subire un assalto fatale sul calciomercato. Il nome di Theo Hernandez improvvisamente potrebbe essere in uscita

Theo Hernandez è stato assolutamente uno dei principali protagonisti della cavalcata del Milan che ha portato all’ingresso in Champions League. Il laterale sinistro ha messo in evidenza tutte le sue qualità, la velocità, il dribbling e l’esplosività. E ance il contributo in zona gol. Tutte caratteristiche che inevitabilmente hanno fatto entrare Theo Hernandez nelle mire delle big internazionali. Un nuovo assalto estero fa tremare i rossoneri.

Calciomercato Milan, il PSG piomba su Theo Hernandez: i dettagli

Secondo quanto riporta ‘Le Parisien’, infatti, Hernandez sarebbe entrato prepotentemente nel mirino del PSG, che non ha alcuna intenzione di fermarsi in questa sessione di calciomercato. Il terzino mancino piace non poco, ma ha una valutazione da 60 milioni, cifra a cui i francesi dovranno spingersi per arrivare al calciatore. Una cifra che impone delle valutazione per il PSG che ha già speso moltissimo in questa sessione di calciomercato, ma che i transalpini potrebbero spingersi ad offrire al Milan, in modo da arrivare a uno dei migliori esterni bassi in circolazione sulla sinistra.