L’Inter potrebbe essere sorpassata da un club di Bundesliga nella corsa all’attaccante: ecco tutti i particolari

Tra gli attaccanti ancora in ballo in chiave mercato c’è anche Gianluca Scamacca, ritornato al Sassuolo dopo il prestito al Genoa, ma conteso da diversi club di Serie A. Il giovane attaccante classe ’99 ha attirato l’attenzione di tutte le big italiane tra cui l’Inter che sta cercando un attaccante per completare il reparto, visto il bottino da investire in seguito alle cessioni di Hakimi e Lukaku. La prima scelta dei nerazzurri si era spostata, negli ultimi giorni, su Marcus Thuram, ma l’infortunio subito dal francese in Bundesliga che lo terrà fuori dal campo per circa due mesi ha portato la società a virare su altri obiettivi, tra cui Correa ma anche Scamacca.

Calciomercato Inter, salta Scamacca: infortunio Kalajdzic e assalto dello Stoccarda

I piani dell’Inter per Scamacca, però, potrebbero complicarsi visto l’inserimento improvviso dello Stoccarda. Il club tedesco ha perso il suo attaccante, Sasa Kalajdzic, che ha subito un grave infortunio alla spalla che lo costringerà ad un intervento chirurgico che comprometterà la sua stagione. L’attaccante austriaco starà fuori circa 4 mesi costringendo il club a virare su un nuovo centravanti.

Ecco le parole del direttore sportivo Sven Mislintat: “L’infortunio di Sasa ci ha colpito duramente perché gioca un ruolo centrale nel nostro gioco ed è anche un fattore importante per la nostra squadra per la sua natura positiva. Sfortunatamente, l’operazione e i lunghi tempi di fermo associati sono inevitabili, quindi dovremo fare a meno di Sasa per molto tempo”. Adesso lo Stoccarda, inevitabilmente, dovrà cercare un nuovo attaccante e avrebbe deciso di fiondarsi su Scamacca, rendendo la vita difficile all’Inter.