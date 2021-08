Miralem Pjanic può realizzare il suo desiderio di far ritorno a Torino in questi ultimi giorni di calciomercato

Con l’acquisto di Torreira si è decisamente raffreddata la pista Fiorentina per Miralem Pjanic. Una pista che, per il bosniaco in uscita dal Barcellona, era e resta sempre alternativa alla priorità che sappiamo chiamarsi Juventus. Non è un mistero, pure Allegri spinge per riaverlo alle sue dipendenze. Fin qui ciò non è potuto avvenire perché per Ramsey non è stata trovata una soluzione convincente per lo stesso gallese. Se non va via lui, o almeno McKennie per il quale finora sarebbero giunte solo proposte di prestito, Pjanic non potrà varcare di nuovo i cancelli della Continassa, con la formula del prestito biennale più contributo al pagamento di metà ingaggio. Ma Cherubini e soci non mollano, anzi tramite intermediari di fiducia lavorano ancora all’uscita del 30enne di Caerphilly.

A tal proposito sarebbe emersa la possibilità di un suo ritorno all’Arsenal, lasciata due anni fa a zero in favore de ‘La Vecchia Signora’. A quanto pare i ‘Gunners’ potrebbero aprire al riapprodo di Ramsey, seppur ora infortunatosi all’adduttore, a condizione però che la Juve prende a sua volta in carico un loro esubero. Il nome sarebbe quello di Lacazette, attaccante francese fuori dai piani di Arteta.

Calciomercato Juventus, Ramsey-Lacazette per il ritorno di Pjanic

Juve e Arsenal potrebbero condurre in porto uno scambio alla pari sui 10-15 milioni di euro, con annesse plusvalenze per entrambi. Probabilmente i bianconeri sottoporrebbero a Lacazette, bomber di scorta che Allegri può gradire, un contratto di tre anni da 6 milioni a stagione (più o meno 9 lordi grazie al Decreto Crescita) andando a ‘spalmare’ i circa 10 che percepisce attualmente, a fronte però di un contratto in scadenza fra soli dieci mesi.

