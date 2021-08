Super offerta del Real Madrid al PSG per Kylian Mbappè, primo obiettivo per l’attacco: la Juventus e Cristiano Ronaldo spettatori interessati

Il calciomercato potrebbe regalare l’ennesimo colpo ad effetto di un’estate entusiasmante. Dopo il trasferimento di Lionel Messi dal Barcellona al PSG, un altro super campione potrebbe cambiare casacca, con la squadra francese ancora protagonista. Il riferimento è a Kylian Mbappè, corteggiato dal Real Madrid. Gli spagnoli, dopo aver tentato l’acquisto di Haaland, potrebbero chiudere per il dieci di Pochettino.

Il Real Madrid fa infatti sul serio per Mbappè. Come riportato da ‘El Chiringuito TV’, infatti, il club spagnolo avrebbe presentato una prima offerta da 160 milioni di Euro al PSG per il cartellino del francese. Il giocatore è considerato un punto fermo da Pochettino, ma il contratto in scadenza nel 2022 lo pone in una situazione ‘scomoda’. Ancelotti aspetta il super colpo in attacco dopo un avvio di stagione in salita, con una vittoria e un pareggio per 3-3 con il Levante in ‘Liga’.

Calciomercato, offerta Real al PSG per Mbappè

L’affare che potrebbe portare Mbappé al Real Madrid potrebbe poi avere ulteriori conseguenze. La Juventus, infatti, segue la trattativa da vicino visto che i francesi – in caso di addio del numero dieci – punterebbero su Cristiano Ronaldo per sostituirlo. Intanto, però, secondo quanto riferisce ‘Le Parisien’, il PSG non avrebbe ancora dato una risposta ufficiale al Real Madrid. L’offerta è però sul tavolo.