Il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre legato ad altre operazioni da urlo: in caso di addio del portoghese, ecco il sorpasso all’Inter per l’attacco

La Juventus continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato tra acquisti e cessioni eccellenti. Nelle ultime ore sta tenendo banco il futuro di Cristiano Ronaldo con il campione portoghese pronto anche all’addio. Dalla Francia hanno rilanciato l’indiscrezione di un suo possibile trasferimento al Manchester City con Mbappe che potrebbe volare al Real Madrid. Gli ultimi giorni di agosto saranno così bollenti con numerosi colpi di scena in vista della prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Ronaldo addio: spunta Belotti

Nelle ultime ore anche l’Inter è molto attiva mettendo a segno anche il nuovo colpo Correa: l’attaccante argentino sarà nuovamente a disposizione di Simone Inzaghi, questa volta in maglia nerazzurra. Il club milanese ha provato a sondare anche la pista che porta al “Gallo” Belotti con l’attaccante italiano che potrebbe tornare di moda anche per rinforzare l’attacco della Juventus in caso di addio della stella Ronaldo. Il club milanese ha preferito poi virare su Correa lasciando così da parte il profilo dell’attaccante italiano.

Un’idea al momento suggestiva, che non trova conferme sensate: il futuro del portoghese è sempre in bilico visto che il suo legame contrattuale con i bianconeri scadrà nel giugno 2022. Ronaldo potrebbe sorprendere tutti con l’addio imminente per cercare di trionfare nuovamente in campo europeo dopo tante delusioni con la maglia della Juventus.

Le prossime ore saranno così decisive per conoscere la scelta definitiva dello stesso Ronaldo, che è al centro di numerose indiscrezioni di mercato. Gli ultimi giorni della sessione estiva saranno infuocati con possibili colpi di scena.