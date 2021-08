La Juventus potrebbe mettere a segno una cessione eccellente con l’addio del centrocampista McKennie: bocciato da Allegri

La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato in vista della prossima stagione tra acquisti e cessioni. Il club bianconero è alla ricerca di profili di assoluto valore dando sempre uno sguardo ai possibili addii. Verso la cessione ci sarebbe anche il centrocampista Weston McKennie, che è stato bocciato da Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, McKennie bocciato da Allegri

Lo stesso club bianconero vorrebbe incassare circa 30 milioni di euro per l’addio di McKennie come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”. Sulle sue tracce ci sarebbero anche diversi club della Premier League e della Bundesliga.

Secondo il quotidiano sportivo italiano alla dirigenza bianconera così come all’allenatore, non sono andato giù diversi comportamenti fuori dal terreno di gioco, come gli eccessi alimentari e alcuni video in compagnia dei suoi amici. Il suo futuro alla Juventus resta in bilico: in caso di un’offerta soddisfacente, potrebbe così arrivare l’addio del centrocampista americano voglioso di mettere in mostra tutte le sue qualità dopo un’ottima annata sotto la gestione Pirlo. Gol importanti e assist fondamentali nella scorsa stagione per McKennie, pronto ora a valutare tutte le proposte.

Tutto sarà più chiaro nei prossimi giorni, gli ultimi di agosto, per arrivare così ad un accordo che accontenterebbe tutte le parti coinvolte. McKennie non è ritenuto più incedibile da parte della Juventus, pronta ad ascoltare le offerte che arriveranno a Torino.