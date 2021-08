Il calciomercato dell’Inter passa dall’addio di Lukaku: nuova idea da Londra, il Chelsea prova lo scambio

Sono giorni bollenti per il calciomercato dell’Inter. Il ‘nodo’ legato al destino di Lukaku, sempre più vicino a salutare la Milano nerazzurra, sta per arricchirsi di una nuova puntata. Il Chelsea di Roman Abramovich ha tutta l’intenzione di riportare a Londra l’attaccante belga, con l’Inter decisa ad incassare una corposa cifra per sistemare l’attuale bilancio. Uno scenario che, tuttavia, potrebbe cambiare. I ‘Blues’, secondo quanto riportato dal britannico ‘Telegraph’, avrebbe proposto una nuova pedina di scambio per abbassare la richiesta da oltre 100 milioni avanzata dall’Inter per il cartellino di Lukaku. Si tratta di Tammy Abraham, 23enne inglese in scadenza nel giugno 2023 con il Chelsea. Il cartellino di Abraham, reduce da 32 presenze, 12 reti e 6 assist vincenti con i campioni d’Europa, è valutato circa 30 milioni dalla società londinese. L’Inter ha già deciso sulle condizioni per la cessione di Lukaku: ecco la risposta dei nerazzurri.

Calciomercato, Lukaku al Chelsea: le condizioni dell’Inter

Abraham ed un sostanzioso conguaglio cash per arrivare a Lukaku. Questa l’ultima idea del Chelsea che l’Inter, tuttavia, non intende assecondare. Il club di Zhang ha intenzione di incassare solo una ricca offerta in contanti, senza contropartite, per lasciar partire l’ex Manchester United.

Il destino di Lukaku pare quindi essere sempre più distante dall’Inter che solo successivamente sceglierà in autonomia l’erede del gigante belga, reduce da una straordinaria stagione fatta di 30 reti e 10 assist in 44 presenze complessive.

Niente Abraham, accostato anche all’Atalanta, quindi, per l’attacco di Simone Inzaghi: saranno giorni decisivi per il ritorno di Lukaku al club inglese.