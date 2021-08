L’Inter si prepara a dire addio a Romelu Lukaku e inizia a valutare i possibili sostituti: definito anche il futuro di Stefan de Vrij

Potrebbe arrivare una nuova grande perdita per l’Inter, che sembrerebbe rassegnarsi all’idea di veder partire Romelu Lukaku. Il bomber nerazzurro eletto MVP della Serie A della scorsa stagione sarebbe vicino al ritorno al Chelsea, che ha presentato alla società interista un’offerta irrinunciabile di circa 130 milioni di euro. Così per i nerazzurri arriva il momento di pensare a un sostituto per l’attacco che possa ridare morale ai tifosi.

A esprimersi sulla questione è stato l’allenatore Gianni Sandré che ai microfoni di ‘Top Calcio 24’ afferma: “Dipendesse da me, riporterei a casa Mauro Icardi per sostituire Lukaku. Sarebbe perfetto, ma ci sono rapporti con la tifoseria difficili. Mi piacerebbe anche Schick, un pupillo di Marotta”. Ma non solo, viene definito anche il futuro di de Vrij.

Calciomercato Inter, non solo Lukaku: scelto il destino di de Vrij

Dopo l’addio di Antonio Conte ad inizio estate e quello di Achraf Hakimi volato al PSG, l’Inter potrebbe dire addio anche a Romelu Lukaku. L’offerta del Chelsea sarebbe irrinunciabile e i nerazzurri potrebbero salutare il belga. Visto il trend in casa Inter i tifosi sono preoccupati anche per il futuro di Stefan de Vrij, accostato a top club europei e pilastro della difesa.

Sul futuro del centrale olandese si è espresso Gianni Sandré, che ai microfoni di ‘Top Calcio 24’ ha rivelato: “De Vrij resta, non va via più nessuno. Ma non sarebbe andato via neanche Lukaku se non fosse arrivato un assegno da 130 milioni di euro”. Dunque almeno una permanenza importante sembrerebbe assicurata per Simone Inzaghi.