L’Inter lavora per rinforzare il proprio attacco a sostituire Lukaku in caso di addio: affare con il Real Madrid

Sono giornate intense per l’Inter, che dopo una calma apparente si ritrova è ormai a un passo dalla seconda cessione importantissima di questo calciomercato. Hakimi non è l’unico sacrificio nerazzurro, ma presto dovrebbe aggiungersi anche un po’ a sorpresa Romelu Lukaku, che si avvicina sempre di più al Chelsea.

Il belga sembrava intenzionato a restare in nerazzurro ma l’offerta da Londra ha fatto cambiare i suoi piani e quelli dell’Inter, che non può dire di no a un’entrata di circa 130 milioni di euro. La ‘Beneamata’ dunque sta iniziando le ricerche per colmare la sua assenza e potrebbe spuntare un nome a sorpresa: secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes.com’ nel mirino ci sarebbe Luka Jovic del Real Madrid, che era stato cercato già in passato.

Calciomercato Inter, torna di moda Jovic in caso di addio di Lukaku

Luka Jovic vorrebbe provare a giocarsi le sue carte con Carlo Ancelotti ma un addio potrebbe essere comunque una buona occasione per rilanciarsi. L’Inter va a caccia di attaccanti e il serbo potrebbe rappresentare un’operazione valida per provare a scommettere su un calciatore che in passato aveva fatto vedere grandi cose per poi deludere con la maglia del Real Madrid.

Sono quattro le reti segnate nell’ultima esperienza di sei mesi a Francoforte, ora Jovic vuole fare ancora di più e la Serie A potrebbe essere sicuramente una destinazione importante.