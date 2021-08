Il Manchester City chiude il primo colpo di calciomercato. Ufficiale l’acquisto di Jack Grealish dall’Aston Villa.

Primo acuto del Manchester City in questa sessione di calciomercato. Il club ha annunciato l’acquisto di Jack Grealish dall’Aston Villa. Il 25enne ha firmato un contratto che lo legherà alla squadra per 6 anni e indosserà la maglia numero 10, senza un padrone dopo l’addio di Sergio Aguero. “Il Manchester City è lieto di annunciare la firma di Jack Grealish, che ha firmato un contratto di sei anni”, comunicano dal club.

