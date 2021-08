Calciomercato Juventus, Locatelli e non solo | Due big a una condizione

La Juventus sta lavorando in maniera importante sul calciomercato per rinforzare il centrocampo. Il doppio colpo è possibile: le ultime novità

La Juventus pensa al futuro e lavora duramente sul calciomercato alla ricerca di soluzioni importante per migliorare il suo centrocampo. Da diverse settimane, restano caldi i nomi di Manuel Locatelli e Miralem Pjanic. In particolare, il centrocampista del Sassuolo continua a essere pedina graditissima a Massimiliano Allegri e primo nome sull’agenda bianconera. Resta, però, la distanza tra le società per un colpo che avrà bisogno di nuovi incontri.

In particolare, secondo quanto riporta Romeo Agresti su Juventibus, durante il weekend ci saranno nuovi contatti tra i club per cercare di trovare la quadratura e avvicinarsi. Se per Manuel Locatelli, quindi, si vive una fase di stallo, ma la trattativa non è affatto saltata, resta da capire anche quali possano essere i margini per il futuro di Pjanic. La spinta è sempre più forte, come riporta Agresti, per far decollare il ritorno a Torino: “Ramadani, agente del bosniaco, domenica mattina aveva contattato la società per accelerare la trattativa, stanno spingendo tantissimo anche in queste ore per riportarlo a Torino. Operazione fattibile solo in prestito, il Barcellona era pronto a liberarlo gratuitamente”.

Calciomercato Juventus, Locatelli e Pjanic a centrocampo: c’è la condizione

Due colpi di questo livello a centrocampo, però, presuppongono anche un’uscita importante per essere realizzati. Il nome giusto potrebbe essere quello di Aaron Ramsey. Allegri potrebbe tentare di rilanciare il gallese davanti la difesa, sfruttando le sue grandi qualità, ma se invece fosse addio, potrebbe concretizzarsi il doppio colpo a centrocampo. Agresti sottolinea: “Se riescono a piazzare Ramsey, la Juventus può fare anche due colpi come Locatelli e Pjanic. La sceltà è del club bianconero“. Vedremo, dunque, se la Juventus opterà davvero per questa soluzione, concretizzando un restyling sempre più profondo a centrocampo. Locatelli e Pjanic aspettano di vestirsi di bianconero.