L’Inter cerca l’erede di Lukaku e Mino Raiola propone un suo assistito: Marotta respinge la proposta

L’Inter è già a caccia dell’erede di Romelu Lukaku che sembra ormai destinato a diventare un giocatore del Chelsea. Il club spera di incassare circa 130 milioni dalla cessione del 9 belga e poter reinvestire parte della somma per 1-2 attaccanti che possano colmare l’addio di Big Rom. I nomi più caldi sono quelli di Duvan Zapata e Joaquin Correa. Entrambi potrebbero arrivare, ma anche la pista che porta a Dusan Vlahovic non è da escludere. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, però, ci sarebbe un altro nome che circola in casa Inter. Mino Raiola, infatti, avrebbe proposto alla dirigenza nerazzurra il suo assistito Moise Kean.

Calciomercato Inter: Raiola propone Kean, De Vrij piace in Premier

L’attaccante classe 2000 è ritornato all’Everton dopo il prestito al Psg che non ha riscattato il suo cartellino. Raiola vorrebbe riportare Kean in Italia e sfruttando la partenza di Lukaku, lo avrebbe proposto all’Inter, ricevendo, però, una risposta negativa da parte del d.s nerazzurro, Beppe Marotta che conosce il giovane attaccante dai tempi della Juventus e di conseguenza i pro e i contro. La pista Kean può considerarsi, quindi, esclusa dall’Inter che nel frattempo continua a ricevere richieste per i suoi pilastri.

Anche il suo pilastro difensivo Stefan De Vrij continua a ricevere richieste e corteggiamenti, sopratutto dalla Premier League. Arrivato in nerazzurro a parametro zero, potrebbe andar via per una cifra intorno ai 40 milioni di euro che garantirebbe un’altra plusvalenza dopo quella di Hakimi. Il difensore olandese rappresenta uno dei punti fermi della difesa ma in caso di offerta importante potrebbe essere sacrificato, nonostante le cessioni già avvenute. Il suo agente, Mino Raiola, sta sondando il terreno, alla ricerca di offerte allettanti.